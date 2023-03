Handwerkskammer Ulm: Mehr Frauen im Handwerk

Anlässlich des Weltfrauentags kann die Handwerkskammer Ulm mit einer erfreulichen Entwicklung aufwarten: Im Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee gibt es immer mehr Chefinnen. Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Montag, 06. März 2023

Sarah Fleischer

Das bedeutet, dass jeder fünfte Chef im regionalen Handwerk eine Frau ist.



Katja Maier, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ulm und selbst Zimmerermeisterin und Betriebsinhaberin, sagt: „Frauen lassen sich längst nicht mehr von dem Klischee abschrecken, dass Handwerk Männersache ist. Wer motiviert ist und über das fachliche Wissen verfügt, kann es auch als Frau in den unterschiedlichen Handwerksberufen weit bringen.“







In welchen Bereichen besonders viele Frauen den Betrieb leiten und wohin es weibliche Azubis zieht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







Ob als Chefin, Meisterin, Mitarbeiterin, Gesellin oder Auszubildende: Die knapp 130 verschiedenen Handwerksberufe bieten auch für Frauen zwischen Ostalb und Bodensee spannende Karrieremöglichkeiten. Von den gut 20 000 Handwerksbetrieben im Gebiet der Handwerkskammer Ulm werden rund 4000 weiblich geführt.

