So will Gmünd beim Solar-​Ausbau zulegen

Foto: andreas160578 auf Pixabay

Eine erste Analyse der Stadt Schwäbisch Gmünd zeigt: 30 bis 50 Prozent der Dachflächen in der Altstadt sind für Fotovoltaik geeignet. Aber die Sache hat einen Haken.

Montag, 06. März 2023

Thorsten Vaas

34 Sekunden Lesedauer



Im vergangenen Jahr wurden in Schwäbisch Gmünd 246 Solaranlagen neu installiert. Das entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent. Damit liegt Gmünd zwar unter dem bundesweiten Durchschnitt von 16 Prozent, ist aber in der Region vorne dabei. In Aalen etwa beträgt der Zuwachs nämlich nur 12,6 Prozent.Das Vergleichsportal „Selfmade Energy“ hat die Fotovoltaik-​Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für 2050 deutsche Städte ausgewertet. Demnach waren zum Jahresende in Gmünd insgesamt 1834 Solaranlagen installiert. Gemessen an der Zahl der Anlagen pro 1000 Einwohner schafft es Schwäbisch Gmünd im Ranking der Städte auf Platz 987. Ein Platz im Mittelfeld also.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



216 Aufrufe

139 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen