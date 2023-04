Autowrack in der Hinteren Schmiedgasse

Mehr als ein Monat ist vergangenen, und noch immer steht ein abgebranntes Autowrack in der Hinteren Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd. Wie kann das sein?

Mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften rückte die Schwäbisch Gmünder Feuerwehr an jenem 8. März in die Hintere Schmiedgasse aus. Dort stand ein Jaguar in Flammen. Am Wagen entstand Totalschaden. Rund sechs Wochen nach dem Brand steht das Wrack noch immer an Ort und Stelle. Abgedeckt mit einer Plane. Bloß warum? „Normalerweise müssen Halter, oder die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass das Fahrzeug entfernt wird“, heißt es beim Polizeipräsidium Aalen. Das kann allerdings noch etwas dauern. „Es gibt versicherungsrechtliche Fragen“, sagt Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung, auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Damit sich niemand am Blech und Glassplittern verletzt, wurde angeordnet, das Wrack mit einer Plane abzudecken. Bis wann das Fahrzeug dort verschwindet, ist unklar. Beim nächsten Gespräch werde man sicherlich einen Termin festsetzen. Unterdessen hat die Kripo die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen — man geht von Brandstiftung aus. „Einen konkreten Tatverdacht gibt es jedoch nicht“, sagt ein Polizeisprecher. Übrigens: Wenige Tage nach diesem Brand stand ein weiterer Wagen in der Hinteren Schmiedgasse in Flammen. Am 19. März war es ein Kastenwagen. Auch der steht noch an Ort und Stelle. Der Grund: Versicherungsfragen.

