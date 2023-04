Der wichtigste Außenposten im Ostalbkreis

Auf den Tag genau sind bereits 50 Jahre seit der Eingemeindung zwischen Mutlangen und Pfersbach vergangen. Dies wurde mit einem großen Festabend am Samstag im Mutlanger Forum gefeiert. Dabei spielten zwei Begriffe eine zentrale Rolle.

Sonntag, 02. April 2023

Jürgen Widmer

„Es war ein friedliche Zusammenführung, keine feindliche Übernahme“, lachte Eßwein. Denn Pfersbach gehörte früher zunächst der Gemeinde Großdeinbach an, bevor es zu Mutlangen kam.





Heimat und Zusammenhalt ist das, was mit den Gästen im vollen Forum gefeiert wurde. Das „wir“ betonte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein besonders in ihrer Ansprache. „Es hatte zusammengefunden was zusammengehört“, sagte Eßwein stolz. Nur zwei von 121 Stimmen sprachen vor einem halben Jahrhundert gegen die Eingemeindung.

