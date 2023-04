Heubach: Aus eins mach zwei

Cyclomedia

Auffällige Dachaufbauten und vollgepackt mit Technik: Die Autos die in Heubach unterwegs waren, sollen Daten, sammeln, die dabei helfen einen digitalen Zwilling der Stadt zu erstellen. Dies würde die Arbeit des Bauamtes erleichtern.

Sonntag, 02. April 2023

Jürgen Widmer

42 Sekunden Lesedauer



Doch dazu braucht es die entsprechenden Daten. Diese hat die Firma Cyclomedia in den vergangenen Tagen gesammelt. Sie ist mit einem Fahrzeug das gesamte Stadtgebiet abgefahren und hat 3-​D-​Scans angefertigt.







Wofür die Daten genutzt werden können, und wie es um den Datenschutz bestellt sit, lesen Sie am Montag in der Remszeitung



Wo liegen eigentlich genau die Abwasserkanäle in der Stadt und in welcher Tiefe? Wo befinden sich Pflanzinseln für Stadtbäume und welche Laterne meint der Bürger eigentlich, der gerade die Stadtverwaltung darüber informiert, „dass die vor seinem Haus ständig flackert“?Allesamt Alltagsfragen in jeder Kommune, die manchmal aber nur zu beantworten sind, wenn jemand vor Ort dies klärt. Dies kostet Arbeitszeit und sorgt für zusätzlichen Aufwand. In Heubach soll dies schon möglichst ab Jahresmitte einfacher gehen — mit Hilfe eines digitalen Zwillings der Stadt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



156 Aufrufe

169 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen