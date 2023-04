Gmünd: Urteil im Raubüberfall

Foto: picture alliance/​dpa | Stefan Puchner

Das Landgericht Ellwangen verhängt für den Raubüberfall in Gmünd für den Haupttäter sieben Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung. Der zweite Täter bekam vier Jahre, und der Jüngste im Trio kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Donnerstag, 27. April 2023

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Im Prozess am Ellwanger Landgericht gegen drei Angeklagte, die im Oktober 2022 einen Rentner in seiner Gmünder Wohnung überfallen und erheblich verletzt hatten, hat die Zweite Große Jugendkammer nach akribischer Beweisaufnahme nun ihre Urteile gefällt. Der vielfach einschlägig vorbestrafte Haupttäter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem besonders schwerem Raub zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Kammer ordnete außerdem Sicherungsverwahrung und wegen der Drogenprobleme die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Zuvor muss der 30-​Jährige mindestens eineinhalb Jahre seiner Strafe verbüßen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



125 Aufrufe

124 Wörter

9 Minuten Online



Beitrag teilen