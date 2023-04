Mit dem Ostalbwanderer über den Scheuelberg

Fotos: Markus Weber/ostalbwanderer.de

Jedes Wochenende stellt die Rems-​Zeitung einen neuen Wander– und Ausflugstipp des Ostalbwanderers vor. Heute geht es von Beuren hinauf zum Himmelreich und auf den Scheuelberg. Insbesondere die dortigen Höhlen sind für Kinder interessant und spannend.

Samstag, 29. April 2023

Franz Graser

Während der Rosenstein oft überlaufen ist, geht es im Ausflugstipp dieser Woche um seinen Nachbarn, den Scheuelberg. Vom Heubacher Teilort Beuren geht es hinauf zum Bargauer Kreuz und von dort hinüber zum Himmelreich. Unterhalb des Gipfels bietet sich eine Einkehr im Naturfreundehaus Himmelreich an. Nach einem herrlichen Ausblick auf das Kalte Feld und die Kaiserberge geht es hinüber zum Scheuelberg.





Am Hohen Fels, am Nordwestrand des Gipfelplateaus, bietet sich ein Ausblick über das Albvorland, und eine Felsspalte lädt zu leichter Kletterei ein. In der Mitte der Hochebene liegen drei Höhlen kurz hintereinander, fast direkt am Hauptweg. Für Kinder ist es ein spannendes Abenteuer, die Jakobshöhle, das Enge Loch und die Fastnachtshöhle zu befahren. Nach Überschreitung des Gipfels bietet der Ostfelsen einen Blick ins Beurener Tal und zum Startpunkt. Über einen recht steilen Weg steigen wir es hinab zum Küchenschellenweg, wo zu dieser Jahreszeit viele der namensgebenden Blumen blühen. Der Weg führt am Fuß des Scheuelbergs zum Ausgangspunkt zurück.





Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de.



