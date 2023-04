Unterwegs mit dem Ostalbwanderer

Markus Weber aus Bettringen ist der Ostalbwanderer. In seinem gleichnamigen Weblog veröffentlicht er wöchentlich Wander– und Ausflugstipps für die ganze Familie. Ab heute stellt die Rems-​Zeitung jeweils in der Wochenendbeilage seine Wandertipps vor.

Samstag, 29. April 2023

Zum Wandern kam Markus Weber letztlich durch seinen Sohn. Als sein ältester Sohn Lorenz ein Jahr alt war, begannen Markus Weber und seine Frau damit, die Ostalb per Fahrrad mit Anhänger zu erkunden. Das ist jetzt etwa sechs Jahre her. Zu Beginn der Corona-​Pandemie stieg die Familie, zu der sich mittlerweile ein zweiter Junge namens Kilian gesellt hatte, dann auf das Wandern um. Lorenz durfte zu Fuß mitgehen, Kilian wurde anfangs in der Kindertrage mitgenommen.







Weil der 45-​Jährige selbst lange keinen geeigneten Wanderführer gefunden hatte, um neue Touren auszusuchen, kam er auf die Idee, selbst einen solchen Führer zu verfassen. Weil er bei seinen Wanderungen viele Fotos aufgenommen hatte, begann er zunächst damit, die Bilder zu sortieren und sich Gedanken über eine mögliche Gliederung eines solchen Wanderbuchs zu machen.







Und im vergangenen Sommer stieg er eines Morgens auf den Bernhardus, um dort seinen Gedanken nachzuhängen. Und als er nach Hause kam, stand für ihn fest: Der gedruckte Wanderführer musste vorerst noch warten. „Die Stoffsammlung war noch gar nicht abgeschlossen“, erinnert sich Markus Weber. Stattdessen sollte ein Online-​Projekt daraus werden.





Ostalb​wan​derer​.de ist seit Anfang März online. Jede Woche veröffentlicht Markus Weber einen neuen Wander– und Ausflugstipp aus der Region. Worauf man beim Wandern achten sollte und welche Wanderung er diese Woche empfiehlt, lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung. Dieses Projekt mit dem Namenist seit Anfang März online. Jede Woche veröffentlicht Markus Weber einen neuen Wander– und Ausflugstipp aus der Region. Worauf man beim Wandern achten sollte und welche Wanderung er diese Woche empfiehlt, lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.





