83 Tonnen Müll bei Kreisputzete gesammelt

Mehr als 83 Tonnen Müll kamen bei der Kreisputzete Mitte März im Ostalbkreis zusammen. Rund 19.000 freiwillige Helfer waren an diesem Tag für eine saubere Umwelt im Einsatz.

Dienstag, 04. April 2023

Thorsten Vaas

„Umwelt verpflichtet alle“ lautete das Motto der mittlerweile 19. Kreisputzte im Ostalbkreis. Freiwillige sammelten dabei auf Wiesen, in Wäldern und am Straßenrand Müll, den andere achtlos in die Landschaft geworfen hatten. Mehr als 19.000 Personen machten mit, darunter Vereine, Kindergärten und Schulklassen, aber auch eine Vielzahl von Privatpersonen. Die Abfallgesellschaft GOA spricht von einem Teilnehmerrekord. Und präsentiert nun eine erschreckende Zahl: Allein an diesem Tag sammelten die Helferinnen und Helfer mehr als 83 Tonnen Müll. Darunter waren unter anderem weggeworfene Verpackungen, Zigarettenkippen, Babywindeln oder alte Autoreifen. Der containerweise gesammelte Abfall wurde anschließend von der GOA abtransportiert und ordnungsgemäß entsorgt.

