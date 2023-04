Neues Café in Göggingen

Donnerstag, 06. April 2023

Das Café ist ein Bestandteil des Seniorenzentrums Göggingen, das erst vor acht Monaten eröffnet wurde. Die Betreiber möchten damit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Göggingen und Umgebung eine Plattform zur Begegnung mit Genuss bieten.Bei der Eröffnung schnitt die Einrichtungsleitung Tamara Schartschinksi gemeinsam mit Bürgermeister Danny Kuhl symbolisch das Eröffnungsband durch. In seiner Rede bezeichnete Kuhl das Café als eine Bereicherung für die Gemeinde Göggingen und wünschte dem Betreiber einen guten Start.Das Café bietet insgesamt 42 Sitzplätze im Innenbereich und weitere 46 Plätze auf der Terrasse. Sowohl der Innenbereich als auch die Terrasse können für private Feierlichkeiten wie Geburtstagsfeiern oder Trauerfeiern gebucht werden. Es gibt täglich einen Mittagstisch mit Tagesmenü und warmen Speisen von der Speisekarte. Auch Kuchen und Torten, Eis sowie eine Auswahl an heißen und kalten Getränken werden angeboten.Das Café ist ab dem 5. April von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

