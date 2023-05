DRK-​Bürgermobile: Ehrenamtliche für Fahrdienste gesucht

Mit den Bürgermobilen in der ganzen Region ermöglicht der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd täglich Fahrten zum Arzt, zur Physiotherapie oder auch in die Krankenhäuser. Doch es braucht noch mehr Menschen, die solche Fahrdienste übernehmen.

Montag, 01. Mai 2023

Franz Graser

„Die Leute sind extrem dankbar für das, was all unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun. Vor allem hier auf dem Land. Wir können die Gänge zu den Ärzten usw. erträglicher machen, da sich die Patienten wenigstens über die Fahrten keine Gedanken machen müssen.“ Im Bauhof in Durlangen stehen zwei Kombis zur Verfügung. Dass diese immer bestens in Schuss sind – dafür sorgt Ferdinand Willeke. Wer sonst, mag man fragen? „All die Kosten, die die Wartung verursacht, zahlen wir aus den Spenden der Mitfahrenden. Jeder zahlt das, was ihm die Fahrt wert ist. Bei uns ist alles ehrenamtlich.“







Eine Tatsache, die auch die Geschäftsführerin Vesna Groznica beeindruckt: „Nicht selten geben unsere Fahrerinnen oder Fahrer zusätzlich zum ehrenamtlichen Einsatz auch noch eine Geldspende, wenn der Fahrgast nicht so viel hat. Solche Geschichten rühren mich zu Tränen jedes Mal.“







Den ausführlichen Report von Ralph F. Wild lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Bürger helfen Bürgern: Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, bedeutet in Wahrheit einen großen Aufwand. Und es ist täglicher Einsatz der Helfer gefragt. Im Ortsverband Schwäbischer Wald organisieren Donna und Ferdinand Willeke aus Durlangen die Fahrten – und hoffen auf Unterstützung durch neue Fahrerinnern und Fahrer. „Es ist alles leider auf Kante genäht“, sagt das Ehepaar. Auch andere Bürgermobile in der Region freuen sich über weitere ehrenamtliche Unterstützung.

