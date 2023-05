Solarkataster: Mehr Strom von Dächern in der Altstadt von Gmünd

Die Dachflächen in der Altstadt ergeben zusammen viele Quadratmeter, auf denen Strom mit PV-​Anlagen erzeugt werden könnte. Was was ökologisch sinnvoll und für Hausbesitzer wirtschaftlich interessant ist, stand bisher im Konflikt mit dem Denkmalschutz und war daher nicht erlaubt. Die Rechtslage hat sich aber geändert.

Am Mittwoch, 10. Mai, steht das Thema erneut auf der Tagesordnung des Gmünder Gemeinderats, dem nun ein von der Stadtverwaltung ausgearbeitetes „Solarkataster“ präsentiert wird. Sowohl in einem Textteil als auch anhand eines Stadtplans wird in diesem Kataster definiert, wo und in welcher Ausführung in der historischen Altstadt PV-​Anlagen künftig erlaubt sind. Die recht umfangreichen Definitionen im Solarkataster machen deutlich, dass es sich um einen Kompromiss zwischen Energiewende und Denkmalschutz handelt.





Welche konkreten Möglichkeiten und Regeln das neue Solarkataster für die Gmünder Altstadt vorsieht, können sie schon vorab in der RZ-​Ausgabe vom 10. Mai lesen — natürlich hier auch in digitaler Form!

