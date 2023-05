Lärm, Müll, Gewalt: Anwohner der Asylstraße ist sauer

Müll, Gewalt und Verkehrslärm – ein Anwohner der Asylstraße hat im Gemeinderat während der Bürgerfragestunde sein Leid über die Zustände geklagt. Erst vergangene Samstagnacht will er einen Polizeieinsatz beobachtet haben. Die Stadträte zeigten Verständnis und diskutierten erste Lösungen.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Jürgen Widmer

Der Verwaltung sind die Beschwerden bekannt, und derzeit werde auch nach Lösungen gesucht, so Oberbürgermeister Richard Arnold.







Welche Lösungen die Ratsmitglieder diskutiert haben und welche Erfahrungen der Mann sonst noch schilderte, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Für den Sprecher einer Anwohnerinitiative ist das Maß voll. Er spricht in der Bürgersprechstunde des Gmünder Gemeinderats von Gewalt, Kriminalität, herumliegendem Müll, Vandalismus und nächtlichem Verkehrslärm. Dazu trage auch ein Lokal in unmittelbarer Nähe bei, dessen Gäste sich auf der Straße daneben benehmen oder unter denen es zu Schlägereien komme. Eine davon will er vergangene Samstagnacht beobachtet haben. Die Polizei sei zwar eingeschritten, musste aber noch auf Verstärkung aus Schorndorf warten.„Bis die Polizei da ist“, so der Mann weiter, „hat sich alles verlaufen. Die Polizei müsste mal in Zivil beobachten, was sich in der Straße tue.“

