Verwaltungsgebäude Leintal-​Frickenhofer Höhe: Tag der offenen Tür zur Einweihung

Foto: VV Leintal/​Frickenhofer Höhe

Beengt war die Situation des Verwaltungsverbands Leintal-​Frickenhofer Höhe am früheren Standort in Leinzell. Inzwischen hat der Umzug in das neue Verbandsgebäude in Göggingen stattgefunden, das alle Anforderungen an eine moderne Verwaltung erfüllt. Am Samstag gibt es einen Tag der offenen Tür.

Freitag, 12. Mai 2023

Benjamin Richter

Die Beschäftigten sind zwar bereits im vergangenen Herbst eingezogen, doch die feierliche Einweihung, die zu diesem Zeitpunkt mit dem 50-​jährigen Bestehen des Verwaltungsverbands zusammengefallen wäre, konnte damals pandemiebedingt nicht stattfinden.

Jetzt ist es aber so weit: Mit einem Tag der offenen Tür wird am Samstag, 13. Mai, das Gebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben. Ab 11 Uhr stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verwaltungsverbands Leintal-​Frickenhofer Höhe den interessierten Gästen die Räume und Einrichtungen vor.





Wie es beim Verwaltungsverband Leintal-​Frickenhofer Höhe personell aussieht, das und mehr erfahren Sie auf der Sonderseite „Neues Verwaltungsgebäude Leintal — Frickenhofer Höhe“ aus der Rems-​Zeitung vom 12. Mai. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

Energetisch ist der Bau mit Photovoltaik und Wärmepumpe auf dem aktuellen Stand der Technik, darüber hinaus ist das Gebäude barrierefrei ausgelegt. Darüber hinaus kann das Verwaltungsgebäude durch sogenanntes Andocken weiterer Module bei Bedarf erweitert werden.

