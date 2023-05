Wo die Dinge laufen lernen

jtw

„Der Lauf der Dinge“ steht im Mittelpunkt der neuen Ausstellung im Gmünder Kunstverein. Die Schau wird am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, eröffnet.

Freitag, 12. Mai 2023

Jürgen Widmer

29 Sekunden Lesedauer



Seine großformatige Arbeit sprengt nicht nur das eigentlich vorgegebene Format, sondern auch die Grenze zwischen Zeichnung und Malerei und nimmt sich so über Eck Raum in der Ausstellung.

Karl-​Heinz Bogner, Priyanka Jain, Elke Lehmann, Stanislaus Müller-​Härlin, Tanja Oppel, Maria Grazia Sacchitelli und Till Vogel, betrachten den Lauf der Dinge jeweils mit eigenem Blick und Strich.







Was die Ausstellung zu bieten hat, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Till Vogel hat den Titel ganz wörtlich genommen: Bei ihm bekommen die Dinge Beine und begeben sich wahlweise auf Flucht, Wanderschaft oder wohin auch immer.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



176 Aufrufe

119 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen