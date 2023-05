Samariterstiftung übernimmt Blindenheim Schwäbisch Gmünd

Die Samariterstiftung übernimmt ab 1. Juli den Betrieb der Stiftung Blindenheim Schwäbisch Gmünd. Damit will der Stiftungsrat des Blindenheims die Einrichtung erhalten und die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden für die Zukunft sichern.

Freitag, 19. Mai 2023

Thorsten Vaas

Der Übergang lief Hand in Hand zwischen bisheriger und künftiger Trägerschaft. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Blindenheims gehen Pflege und Betreuung mit dem vertrauten Personal nahtlos weiter. Manfred Stahl, Vorsitzender des Stiftungsrats, erklärt: „Der Stiftungsrat hat sich intensiv mit dem Thema Zukunftssicherung beschäftigt. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass unser Blindenheim auf Dauer allein mit ehrenamtlichem Stiftungsrat nicht fortgeführt werden kann. Daher sind wir auf Partnersuche gegangen.“Einen Partner für die Zukunft hat der Stiftungsrat in der Samariterstiftung gefunden. Die kirchliche Stiftung betreut mehr als 5000 Menschen im Alter, mit Behinderung oder psychischer Erkrankung in Württemberg. In der Region Ostalb betreibt die Stiftung im Bereich Altenhilfe das Samariterstift Aalen, die Diakonie-​Sozialstation Aalen „Samariter Mobil“, das Samariterstift Ebnat, das Maja-​Fischer-​Hospiz Ebnat und das Samariterstift am Ulrichsberg in Neresheim; zudem verschiedene Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe. Die Samariterstiftung ist, wie das Blindenheim auch, Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg. „Wir passen sehr gut zur Samariterstiftung mit ihrem klaren Profil als diakonischer Träger“, betont Stahl. Das Blindenheim könne zukünftig von den Verbundvorteilen und zentralen Diensten seines großen Trägers profitieren und sich vor Ort auf seine eigentliche Aufgabe, die Pflege und Betreuung von Menschen im Alter sowie von blinden und sehbehinderten Menschen, konzentrieren.Auch für Karin Ammann, Vorständin Altenhilfe und Finanzen bei der Samariterstiftung, passt das Blindenheim mit seiner starken Verankerung im Gemeinwesen hervorragend zur Samariterstiftung: „Die Einbindung unserer Häuser ins Quartier liegt uns sehr am Herzen. Zudem wird der Förderverein des Blindenheims das Haus und seine Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin durch sein ehrenamtliches Engagement unterstützen.“ Um bürgerschaftliches Engagement und soziales Lernen zu fördern, hat die Samariterstiftung 2004 die Stiftung „Zeit für Menschen“ gegründet, die inzwischen acht regionale Tochterstiftungen hat. Im Zuge des Betriebsübergangs wurde die Stiftung Blindenheim durch eine Satzungsänderung in eine Förderstiftung umgewandelt. Deren alleiniger Stiftungszweck ist die Förderung des Blindenheims Schwäbisch Gmünd. Das Gebäude des Blindenheims verbleibt in der Förderstiftung. Die Samariterstiftung ist Mieterin des Gebäudes und übernimmt als Trägerin den Pflegebetrieb des Blindenheims. Als Vorstände des Fördervereins wurden gewählt: Manfred Stahl, bisheriger Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Blindenheim, Dr. Eberhard Goll, früherer Vorstand Altenhilfe und Pflege der Samariterstiftung, und Thomas Franz, Regionalleiter Altenhilfe Göppingen/​Ostalb der Samariterstiftung.

