Jubiläum: TGV Horn wird 100

Foto: TGV

Die Vorfreude auf das 100-​jährige Jubiläum des Turn– und Gesangvereins (TGV) Horn steigt. Ob Wanderwege, oder Festschrift: Die Mitglieder legen sich richtig ins Zeug. Höhepunkt sind die Jubiläumstage vom 17. bis 19. Juni oberhalb des Federbachstausees.

Dienstag, 02. Mai 2023

Thorsten Vaas

49 Sekunden Lesedauer



Mehr Vereinsmitglieder als Horner Einwohner zählt der TGV mit aktuell 576 Mitgliedern, darunter 153 Kinder und Jugendliche. Bekannt ist der Horner Orientierungslauf, bei dem der Verein eine eigene Größe darstellt, aber auch beim Kinderturnen und bei der Leichtathletikabteilung für Jugendliche wird mit Ehrgeiz und Fleiß auf diverse Wettkämpfe trainiert.Wer schon einmal ein Zeltfest in Horn besucht hat, wird sich sicher an die semiprofessionellen Showtanz-​Auftritte der Horner Jazzmädels erinnern. Gymnastikgruppen gibt es außerdem für Frauen und mit der Gruppe „Männer-​Fit“ auch für die Herren, ferner bietet der Verein Skigymnastik an, es wird Volleyball gespielt und schließlich gibt es noch das Jedermannsturnen. Und weil zur Gemeinschaft auch die Unterhaltung gehört, hat sich in Erinnerung an eine alte Tradition vor zwanzig Jahren wieder eine Gesangsgruppe gegründet und wer nach Herzenslust lachen möchte, der sollte der TGV-​Theatergruppe „Horner Schulhausbehne“ im Alten Schulhaus einen Besuch abstatten. Es lohnt sich.

