Benefizkonzert für Faenza

Foto: privat

Ende der ersten Maiwoche wurde Schwäbisch Gmünds italienische Partnerstadt Faenza durch Starkregen überschwemmt. Die Lage dort ist dramatisch. Nun gibt es ein Benefizkonzert.

Samstag, 20. Mai 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer



Die Städtische Musikschule und der Förderverein der Musikschule unterstützen die Musikschule Artisiation in Faenza. Es werden mindestens 90.000 Euro benötigt, um die Schule wieder aufzubauen. Spendenkonto: Verein Städtepartnerschaft Schwäbisch Gmünd. IBAN: DE98 6149 0150 1124 1520 08, Zahlungszweck: „Fluthilfe Faenza 2023 – Racolta“.

Das berichtet Lukas Amadeus Schachner, Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Schwäbisch Gmünd. Seit Dienstagabend stehen neben den Dörfern auch die Innenstadt Faenzas teilweise meterhoch unter Wasser. „Trinkwasser ist knapp, elektrische Leitungen sind gekappt, in Teilen ist die Mobilfunkkommunikation zusammengebrochen. Die Schulen sind geschlossen. Mittlerweile gibt es auch in Faenza Tote zu beklagen“, heißt es in seiner Mitteilung. Häuser, Behörden und Schulen sind zerstört, unter anderem auch das Klavierzimmer der Scuola di Musica Giuseppe Sarti. Die Gmünder Stadtverwaltung, der Landkreis, der auch eine Kreispartnerschaft mit der Provincia di Ravenna unterhält, der Gmünder Verein Städtepartnerschaft und viele Einzelpersonen sind mit Menschen und Freunden in Faenza in engem Kontakt. Carla Benedetti, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Faenza: „Die Bilder vermögen die wahre Tragödie nicht zu beschreiben. Danke für alle Solidarität!“ Francesca Monti, Liceo Torricelli-​Ballardini /​Sede classica, welches seit 2019 eine Schulpartnerschaft mit dem Landesgymnasium unterhält, spricht von totaler Verwüstung. „Ein epochales Ereignis. Menschen auf den Dächern werden von Hubschraubern gerettet. Wir, als Familie, sind auf wundersame Weise verschont geblieben, weil wir uns auf einem kleinen Hügel befinden. Die Stimmung ist unendlich traurig. Es liegt eine dunkle Atmosphäre über unserer Stadt. Aber wir Romagnoli – wir sind stark!“ Die Bigband der Städtischen Musikschule lädt im Rahmen der Hilfsaktion „Hilfe für Faenza“ am Samstag, 27. Mai, um 19 Uhr zum Benefizkonzert in den Festsaal des Kulturzentrums Prediger ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden werden gebeten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



291 Aufrufe

293 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen