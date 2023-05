Rüdiger von Fritsch: Was kommt nach dem Krieg?

Nach seinem Bestseller „Zeitenwende“ widmet sich Rüdiger von Fritsch der Zukunft: Was kommt nach dem Krieg? Antworten darauf gibt er in seinem neuen Buch.

Die Welt ist im Umbruch. Mehr denn je. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine zwingt Deutschland und Europa zum Handeln. Welche Zukunft die Bundesrepublik vor sich hat, beleuchtet der Schwäbisch Gmünder Rüdiger von Fritsch in seinem neuen Buch „Welt im Umbruch“. Der ehemalige Deutsche Botschafter in Moskau sagt: „Wir müssen in der Lage sein, uns selber zu schützen.“Wenn man einen Schritt zurücktritt, stellt man fest: Deutschland ist das Land gewesen, das der Ukraine vor dem Krieg am meisten materiell zur Seite gestanden ist. Das wird oft übersehen. Und wir sind jetzt das Land, das die Ukraine nach den USA am zweitmeisten unterstützt. Bei allen Forderungen, die verständlicherweise gestellt werden, denke ich, dass man in der Ukraine am Ende schon einen klaren Blick hat dafür, dass wir mit dem Kriegsbeginn einen ungeheuren politischer Schwenk vollzogen haben – nämlich mit der Aufgabe zweier scheinbarer unumstößlicher Grundsätze der deutschen Außenpolitik. Erstens: Wir lassen uns von anderen schützen und geben für unsere eigene Verteidigung nicht so viel aus, wie andere sich vorstellen. Und zweitens: Wir liefern keine Waffen in Spannungsgebiete. Das aufzugeben, war enorm.

