Rektoratswechsel an der Hochschule für Gestaltung in Gmünd

Fotos: gbr

Zur Rektoratsübergabe der Hochschule für Gestaltung von Prof. Ralf Dringenberg an Maren Schmohl konnte Stefanie Brum als Vorsitzende des Hochschulrats sehr viele Gäste begrüßen. Deren Präsenz zeigte die Verbundenheit der HfG nicht zuletzt mit der Wirtschaft.

Mittwoch, 03. Mai 2023

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Prof. Ralf Dringenberg, dem beim Empfang mehrfach für seine Leistungen als HfG-​Rektor gedankt wurde, untermauerte die Bedeutung der Vernetzung sowie einer Kultur des Miteinanders und des gegenseitigen Respekts. Seine Nachfolgerin Maren Schmohl befasste sich in ihrer Rede unter anderem mit den Herausforderungen, die sich aus der Nutzung von künstlicher Intelligenz ergeben. „Wir leben in Zeiten radikaler Veränderung“, sagte sie – auch in Bezug auf Krieg und Klimaschutz.





Die Rems-​Zeitung berichtet am 3. Mai über dem Wechsel an der Spitze der Gmünder Hochschule!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



317 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen