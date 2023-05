Gmünd: Brand in Remsgalerie ausgebrochen

Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend wurde die Gmünder Feuerwehr über einen Brand in der Remsgalerie informiert. Nach ersten Informationen soll eine Lüftungsanlage brennen.

Mit einem Großaufgebot machten sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstagabend auf den Weg zu dem Einkaufszentrum in der Ledergasse. Nach RZ-​Informationen wurde die Remsgalerie komplett geräumt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Atemschutztrupps im Einsatz und drang zum Brandherd vor, der sich nach aktuellem Kenntnisstand in einem Restaurant befunden haben soll.





