Der Vorverkauf für das Sommerferienprogramm Schwäbisch Gmünd hat begonnen. Das sind die Details.

Donnerstag, 02. Mai 2024

Thorsten Vaas

Es gibt wieder ein vielfältiges Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich, da einige Angebote nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Weitere Infos und Auskünfte gibt es im Amt für Familie und Soziales, Kinder– und Jugendbüro, 07171/​603‑5050 oder david.​schenk@​schwaebisch-​gmuend.​de . Veranstalter, die sich spontan mit einem Angebot am Sommerferienprogramm beteiligen möchten, können sich ebenfalls melden. Anmeldungen sind unter Angebote für Kinder & Jugendliche in und um Gmünd möglich.

