Wieder Volksfest in Schwäbisch Gmünd

Wer Volksfeste mag, muss nicht unbedingt auf den Wasen oder die Wiesn. Auch in Schwäbisch Gmünd gibt es dieses Jahr wieder ein Volksfest. Es findet vom 16. bis 19. Juni im Schießtal statt.

Montag, 08. Mai 2023

Jürgen Widmer

Den Fassanstich nimmt Oberbürgermeister Richard Arnold vor.





Welche Fahrgeschäfte eingeplant sind, erfahren sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Die Besucher können sich in diesem Jahr auf viele tolle Attraktionen freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schausteller. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr statt.

