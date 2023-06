Waldklimatage in Heubach: Auf dem Waldparcours gibt’s viel zu entdecken

Zwischen dem Parkplatz Stock und dem Heubacher Kinderfestplatz laden das Landratsamt Ostalbkreis und ForstBW am 17. und 18. Juni zu den Waldklimatagen ein. Unter dem Motto „Gemeinsam für die Zukunft unserer Wälder“ zeigen Forstleute, wie sie den Wald pflegen, schützen, nachhaltig bewirtschaften und fit für den Klimawandel machen.

Die Waldklimatage starten am Samstag, 17. Juni, von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Der Sonntag, 18. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Spielplatz Stock. Landrat Dr. Joachim Bläse, Bürgermeister Dr. Joy Alemazung und ein Vertreter von ForstBW werden den Tag anschließend offiziell eröffnen und einen Rundgang durch die Stationen absolvieren. Alle Stände haben bis 18 Uhr geöffnet. Die Reihenfolge der Stationen ist beliebig, die Runde kann also rechts– oder linksherum begangen werden. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.





Eine detaillierte Übersicht über die Programmpunkte und ein Interview mit Landrat Dr. Joachim Bläse zur Zukunft des Waldes finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, denn an 23 Stationen auf einem zwei Kilometer langen Rundweg durch den Wald gibt es zahlreiche Infos und Mitmachangebote. Das Angebot reicht von Artenschutz bis Holzmöbel, Walderneuerung bis Waldbaden, Mountainbiken bis Jagd und Brennholz bis Windenergie.

