TSV Untergröningen feiert 75-​jähriges Bestehen

Bürgermeister Armin Kiemel und TSV-​Vorsitzender Karl Wahl (Foto: fabro)

Beim Auftakt zur mehrtägigen Feier des 75-​jährigen Bestehens begrüßte der aktuelle Vorsitzender des TSV Untergröningen, Karl Wahl, die Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste und Gäste am Freitagabend.

Samstag, 17. Juni 2023

Gerold Bauer

Anschließend dankte Bürgermeister Armin Kiemel den Vereinsmitgliedern für ihr so langes Engagement. Der Schultes würdigte die Leistungen des Vereins für das öffentliche Leben in Untergröningen und übergab ein Geschenk.

Bevor in der frühen Nachkriegszeit eine recht kleine Gruppe von Männern den Turn– und Sportverein gründete, gab es in Untergröningen keine Möglichkeit, um in der Gruppe gemeinsam Sport zu treiben. Es war vor allem das Fußballspielen, das viele in dieser Zeit sehr faszinierte. Stärkste Abteilung im Verein wurde allerdings das Turnen.

