Normannia Gmünd: Vizemeister gegen Schlusslicht

Foto: Stoppany

Im letzten Heimspiel dieser Saison in der Fußball-​Verbandsliga trifft der Tabellenzweite 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag, 15.30 Uhr, auf den bereits abgestiegenen Tabellenletzten SKV Rutesheim. Zlatko Blaskic kündigt eine kleine Rotation an.

Freitag, 02. Juni 2023

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



„Nach dem Rutesheim-​Spiel möchten wir auf jeden Fall 70 Punkte auf dem Konto haben, das ist unser Ziel“, gibt Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic die Marschroute vor. Aus der Vergangenheit weiß er aber auch, dass die Begegnungen mit dem kommenden Gegner in den zurückliegenden Jahren stets knappe Partien waren.







Auf welche Spieler die Normannia am Samstag verzichten muss und warum Zlatko Blaskic etwas rotieren möchte, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 2. Juni.



In der Fußball-​Verbandsliga steht nun seit vergangener Woche endgültig fest, dass der 1. FC Normannia Gmünd die Meisterschaft hinter dem Meister TSV Essingen als Vizemeister beenden und an der Relegation zur Oberliga Baden-​Württemberg teilnehmen wird. An diesem Samstag (15.30 Uhr) nun empfängt die Normannia im letzten Liga-​Heimspiel dieser Saison die SKV Rutesheim im Schwerzer.

