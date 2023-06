Ein „Goldenes Schaf“ für den guten Geist

Ein halbes Jahrhundert Lorcher Schulgeschichte – die Schäfersfeldschule hat ihr Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Festabend gefeiert. Zweieinhalb Stunden wurde das Publikum bestens unterhalten.

Es war ein Festabend voller Lebensfreude, den die zahlreichen Mitwirkenden am Freitagabend in der Mehrzweckhalle auf dem Lorcher Schäfersfeld präsentierten. Zweieinhalb Stunden jagte ein Höhepunkt den nächsten.Schulleiterin Christa Weber und ihr Stellvertreter Jasko Sabic begrüßten die Gäste. Weber gab einen kleinen Einblick in die wechselvolle Schulgeschichte und zeigte dann auf, was der Schule besonders wichtig ist: „In Zeiten des schnelllebigen Wechsels von Lebensbedingungen ist die Förderung persönlicher Kompetenzen entscheidend.“ Das gute Klima des Miteinanders müsse gelebt werden, Leistungsbereitschaft wolle man fördern. Voraussetzung für eine gute Schule seien engagierte Lehrkräfte, die mit dem Herzen bei der Sache sind.

