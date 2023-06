Technischer Defekt trübt die Badefreuden in Heubach

Archiv-​Bild: gbr

Im Heubacher Freibad konnte von Samstag bis Montagnachmittag, ausgelöst durch einen technischen Defekt, nicht geschwommen werden. Bleibt das nur eine einmalige Sache oder sind weitere Probleme in der 1936 erbauten Freizeiteinrichtung zu erwarten?

Dienstag, 27. Juni 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Wer sich am Samstag und Sonntag im Freibad in Heubach abkühlen wollte, stand vor einem verschlossenen Drehkreuz. Grund war eine defekte Leitung, aus der schließlich Wasser entwichen sei. „Wir wollten das fachmännisch reparieren lassen, damit wir nicht unnötig Wasser verlieren“, begründet Bernd Müller, Betriebsleiter des Freibads, die kurzfristig nötige Schließung.





So manches ist im Freibad in Heubach in die Jahre gekommen, und es gibt bereits ein umfangreiches Sanierungskonzept. Ob es auch schon einen Zeitplan für die Realisierung und für Dauerkarten-​Inhaber einen Kostenersatz für den Ausfall der Badezeit gibt — Antworten auf diese Fragen gibt es am 27. Juni in der Rems-​Zeitung!



