Rosenstein-​Gymnasium Heubach: Aula bekommt Brandschutztreppe

Foto: bri

Nach den Bauteilen B und C ist bei der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Heubacher Gymnasiums nun der aus den 1980er Jahren stammende Gebäudetrakt A an der Reihe. Rund 134.000 Euro sollen die Arbeiten kosten, die in den Sommerferien erfolgen sollen.

Freitag, 30. Juni 2023

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Das Hauptaugenmerk der Maßnahmen liegt auf dem Bau zweiter Rettungswege aus den Klassenzimmern sowie der Aula in Form einer Treppenanlage im Bereich des Lichthofs.

Wie Stadtbaumeisterin Ulrike Holl erörterte, diente eine Machbarkeitsstudie des Büros Schmid als Grundlage für die Planung. Während öffentlichen Ausschreibungen für Fluchttreppe, Fluchtbalkone und Stege noch laufen, stellte Holl die bereits vorliegenden Ergebnisse der beschränkten Ausschreibungen vor.





Was im Zuge des Umbaus mit den Parkplätzen passiert und welche Firmen die Zuschläge für die Gewerke erhalten haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 30. Juni. Die ganze Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Der Brandschutz im Rosenstein-​Gymnasium war am Mittwochabend erneut Thema im Bauausschuss des Heubacher Stadtrates. Nach Generalsanierungen in der jüngeren Vergangenheit erfüllen die Bauteile B und C die brandschutztechnischen Vorschriften – für den aus den 80er Jahren stammenden Gebäudetrakt A südlich der Karlstraße stehen Sanierung und Teilumbau hingegen noch aus.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



253 Aufrufe

187 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen