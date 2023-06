Dank an die Ehrenamtlichen der Südstadt

In der Gmünder Südstadt spielt das Ehrenamt wie überall auch eine enorm wichtige Rolle. Dieses wird von zahlreich engagierten Menschen getragen, für die am Samstag im Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein Dankesessen stattfand.

Sonntag, 04. Juni 2023

Jürgen Widmer

Welche Angebote die Ehrenamtlichen in der Südstadt ermöglichen lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Heute steht nicht das DRK oder die Stadtverwaltung im Mittelpunkt, sondern sie“, sprach erster Bürgermeister Christian Baron zu den Menschen im Raum und hätte es damit nicht treffender formulieren können. Viele Menschen von den unterschiedlichsten Angeboten, Gruppen und Verein waren am Mittag vertreten und bekamen an diesem Tag den verdienten Dank durch Worte und leibliches Wohl.Allein mit einem Essen sei nicht genug gedankt, betont Baron, dennoch sei es ein toller Anlass ins Gespräch zu kommen und einmal mehr die wichtige Arbeit jeden einzelnen im Raum zu würdigen. 36 Menschen erhielten die Einladung, da sie aufgefallen sind, wie sie sich teils schon langjährig im hohen Maße für die Südstadt engagieren.

