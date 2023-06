Iggingen hat jetzt die Haare schön

Foto: astavi

Mit renovierten Räumen hat Nadine Pessinger ihr Friseur-​Atelier in Iggingen eröffnet. Friseurin war stets ihr Traumberuf, und sie freut sich jetzt über ihren neuen Salon.

Sonntag, 04. Juni 2023

Jürgen Widmer

Etwas aufgeregt nahm Nadine Pessinger Gratulationen zur Renovierung und Neueröffnung ihres Haar-​Ateliers in der Kirchgasse entgegen. Mit Sekt stießen die Gäste und Verwandte auf den Erfolg der Friseurmeisterin an.

Nagelneue Rezeption nach Maß, tipptopp renovierte Fußboden und geschmackvolle Anstriche, die Patrick Pessinger in vergangenen paar Monate für seine Gattin geleistet hat: Der Salon ist bereit für neue Kunden.





Was Pessinger in ihrem neuen Geschäft vorhat, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

