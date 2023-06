So kommt mehr Natur in den Garten

Foto: privat

Man sitzt im Garten, die Bienen summen, die Vögel zwitschern – oder ist es doch eher still? Denn damit sich Tiere in einem Garten wohl fühlen, sollte dieser möglichst naturnah gestaltet sein. Wie genau das geht, können Interessierte in einem Workshop lernen.

Sonntag, 04. Juni 2023

Jürgen Widmer

43 Sekunden Lesedauer



Wie ein solcher Garten aussehe muss, kann Haag beschrieben.







In der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung gibt sie einen genaueren Einblick in den Workshop. Zudem bekommen Sie Gartentipps und genaue Informationen, wie Sie sich anmelden können.



Der Workshop „Natur sucht Platz im Garten“ findet in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband für Obst– und Gartenbau Schwäbisch Gmünd e.V. und dem Landratsamt Ostalbkreis statt. „In Aalen läuft der Workshop wirklich gut“, weiß Erika Haag zu berichten. Sie ist Organisatorin des Workshops in Schwäbisch Gmünd und im Vorstand des Obst– und Gartenbauvereins Böbingen sowie Beirat im Bezirksverband.„Das Thema naturnahe Gärten interessiert mich wirklich und so geht es vielen anderen Menschen auch“, so Haag. Denn naturnahe Gärten tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei und leisten einen Beitrag im Kampf gegen das Insektensterben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



337 Aufrufe

172 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen