Ostalbkreis: Landrat a.D. Klaus Pavel feiert seinen 70. Geburtstag

Landrat a.D. Klaus Pavel feiert am Dienstag, 6. Juni, seinen 70. Geburtstag und ist auch im „Un-​Ruhestand“ auf der Ostalb immer wieder präsent. Was nach einer Patt-​Situation im Kreistag per Los entschieden wurde, erwies sich für den Landkreis als absoluter Glücksfall. Kompromisse finden und Menschen zusammenbringen war eines seiner Erfolgsrezepte.

Dienstag, 06. Juni 2023

Gerold Bauer

1953 in Göppingen geboren, von 1984 bis 1996 Bürgermeister der Gemeinde Boll, danach bis zu seinem Ruhestand 2020 Landrat des Ostalbkreises, auch im Ruhestand noch in ehrenamtlichen Funktionen tätig und dank seines Wissens, seiner Klugheit und seiner Diplomatie weiterhin ein gefragter Berater. So lässt sich in wenigen Zeilen das Wirken von Klaus Pavel zusammenfassen. Doch diese Kürze wird seinem Engagement in so vielen Bereichen – und sehr zum Wohl der Bevölkerung am östlichen Rand der Schwäbischen Alb – in keinster Weise gerecht.





Lesen Sie am 7. Juni in der Rems-​Zeitung, wie Klaus Pavel zu einer echten Landrat-​Legende wurde!



