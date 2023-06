AGV 83: Die große Vorfreude auf das erste Mal

Sie machen den Auftakt für die diesjährigen Umzüge der Altersgenossen. Damit wird sich der Jahrgang 1983 in eine 160 Jahre dauernde Tradition einfügen. Eine Tradition, die ihnen wichtig ist, wie vier Mitglieder des Altersgenossenvereins 1983 im Gespräch mit der Rems-​Zeitung verraten.

Mittwoch, 07. Juni 2023

Jürgen Widmer

Zehn Jahre des Wartens sind vorbei. Am Samstag, 10. Juni, werden Mariana Curdt, Vorsitzende des AGV83, Lisanne Guba, Ingrid Binder und Benjamin Weiß zusammen mit 30 anderen ihres Jahrgangs erstmals als aktive Altersgenossen vom Sebaldsplatz aus Richtung Innenstadt laufen, am Johannisturm das Aloisle-​Lied singen, und dann weiterziehen. Ganz so, wie es die lange Tradition des immateriellen UNESCO-​Kulturerbes vorgibt.





Verbundenheit zueinander und zur Stadt ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Altersgenossen. Eine Verbundenheit, die über zehn Jahr mit monatlichen Stammtischen, gemeinsamen Unternehmungen und Aktionen aufgebaut und gepflegt wurde.





Auf was sich die Altersgenossen des Jahrgangs 1983 besonders freuen und wie ihre Vorbereitung auf ihren ersten Umzug aussieht, lesen sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



