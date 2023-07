Igginger Lokalmatadore stehen wieder auf der Bühne

Foto: GMV Iggingen

Heute Abend beginnt das zweitägige Sommerfest des Gesang– und Musikvereins „Cäcilia“ Iggingen auf dem Parkplatz der Gemeindehalle. Der heutige Samstag ist der Party mit den Igginger Lokalmatadoren „Sexy Five and the Magic Horns“ gewidmet. Einlass ist ab 19 Uhr.

Samstag, 01. Juli 2023

Franz Graser

Am Sonntag, 2. Juli, beginnt das Sommerfest um 11 Uhr bei freiem Eintritt. Die Gäste dürfen sich auf einen gemütlichen Weißwurst-​Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik und volkstümlichen Klassikern freuen. Für kühle Getränke und leckeres Essen ist an beiden Tagen gesorgt. Für alle Wetter-​Eventualitäten ist an beiden Tagen ein Zelt aufgestellt.







Die Bandbreite der lokalen Rock-​, Pop– und Soul-​Band „Sexy Five and the Magic Horns“ umfasst Titel von den 70er-​Jahren bis heute. Egal ob Tina Turner, Blues Brothers, Donna Summer, Robbie Williams oder Pink: Die Partysongs animieren zum Mitmachen und Spaßhaben. Abgerundet wird der Sound durch den vierstimmigen Bläsersatz der Magic Horns.

