Iggingen: Bürgermeister Feldmeyer tritt Amt an

Foto: bri

Wenn man wie Tobias Feldmeyer für den Fußball brennt, dann bleiben einschlägige Metaphern auch bei der Vereidigung als Bürgermeister nicht aus. Am Donnerstagabend war es so weit – und Landrat Bläse hatte in der Gemeindehalle Iggingen sogar ein rundes Leder als Antrittsgeschenk dabei.

Freitag, 03. Mai 2024

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Eine Viertelstunde vor Beginn der Amtseinsetzung in der Gemeindehalle öffneten sich die Schleusen des Himmels, als wollten sie noch einmal unterstreichen, in welch stürmischen Zeiten Tobias Feldmeyer die Geschicke im Igginger Rathaus übernimmt.

Dennoch fand sich der 44-​Jährige, ebenso wie am Samstag sein Vorgänger Klemens Stöckle bei dessen Abschiedsfeier, vor vollen Rängen wieder. Sichtlich groß war das Interesse der Igginger, Brainkofer und Schönhardter, dabei zu sein beim Auftakt der „Ära Feldmeyer“, die Landrat Joachim Bläse in seinem Grußwort heraufbeschwor. Wohlbekannt ist nach drei Jahrzehnten unter Schultes Stöckle die Größe der Fußstapfen, in die Feldmeyer tritt.

Seit seiner Wahl Anfang Februar war der designierte Verwaltungschef nicht untätig, wie Bürgermeister-​Stellvertreter Andreas Widmann berichtete: Feldmeyer habe in der Zwischenzeit schon Gemeinderatssitzungen besucht und Außentermine wahrgenommen.

Manfred Dambacher, ein weiterer der drei stellvertretenden Bürgermeister – Dritte im Bunde ist Margot Kurz –, lobte Feldmeyer für seinen engagierten Wahlkampf: Unter anderem habe er in drei Urlaubswochen seine Flyer selbst an die Haushalte in den drei Ortsteilen verteilt.





Welche Parallelen Landrat Bläse zwischen dem Fußball und der Kommunalpolitik zog und wer den zahlreichen Gästen eine gesungene Eselsbrücke zur Schreibweise des Nachnamens Feldmeyer an die Hand gab, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



194 Aufrufe

248 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen