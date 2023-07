Hühner zu Besuch im Pflegeheim „Haus Kielwein“

Foto: Johanniter

Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Johanniter-​Pflegeheims „Haus Kielwein“ wurde kürzlich mit Hilfe der Hühnervermietung Hahn aus Ellwangen ein zweiwöchiger Besuch von vier wunderschönen Hühnern organisiert.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer











Warum der Kontakt zu den Tieren den Seniorinnen und Senioren gut tut, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Hühnervermietung aus Ellwangen hatte für den Aufenthalt der Hühner im Garten des „Haus Kielwein“ an alles gedacht: Häuschen, Legekiste, Hühnerleiter und Zaun wurden im Garten des Pflegewohnhauses aufgestellt. Die Hühner waren sofort sehr neugierig und zutraulich, so dass die Senioren sie gut beobachten und füttern konnten. Bereits am Morgen freuten sich die Senioren auf ihren täglichen Besuch im Garten bei den Hühnern und sammelten fleißig Futter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



330 Aufrufe

117 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen