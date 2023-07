Lorch: Boogie-​Woogie und die Eisenbahn

Dass der Boogie-​Woogie auch heute noch sehr lebendig ist, bekam das Publikum von Thomas Scheytt in Lorch mindestens so heiß serviert, wie das Sommerwetter sich präsentiert.

Boogie Woogie, was ist das eigentlich? Heute wissen das leider viel zu wenige Jazz-​Afficionados. Doch der Boogie hatte zwei Glanzzeiten: In den 30-​ern und 40-​ern des letzten Jahrhunderts feierte dieser Jazz-​Solo-​Klavierstil, der seine Wurzeln im Eisenbahnwesen hat, in den USA einen Erfolg nach dem anderen. Wer genau hinhört, hört die Züge in der Musik auch rollen! In den 70-​ern kam dieser fetzige Klavier-​Jazz dann in Europa an und war plötzlich in aller Ohren.



Ein „Begrüßungs-​Stück zum Warmwerden …“ – so Scheytt sinngemäß – hätte es nicht unbedingt gebraucht, lag doch die Hitze der kommenden Musik buchstäblich schon im Raum. Ein paar ins Refektorium „geworfene“ Akkorde, ein rollender Rhythmus und weicher Sound dank viel, aber faszinierend präzise gespieltem rechtem Pedal, damit auf der einen Seite ruhig, auf der anderen mit viel Drive in einer feinen Symbiose aus Ruhe, Weichheit und Zielstrebigkeit der Bewegung die Musik in den Raum und in die Ohren der Zuhörer rollte.





Was das Spiel von Scheytt auszeichnet, und was der Boogie-​Woogie mit der Eienbahn zu tun hat, lesen Sie am freitag in der Rems-​Zeitung.



