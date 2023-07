Schauort Welzheimer Wald: Berauscht durch Champagner-​Luft

Schon vor 200 Jahren empfahl der berühmte schwäbische Dichter und Mediziner Justinus Kerner den erholsamen und gesunden Aufenthalt im Welzheimer Wald. Und auch heute übt der Welzheimer Wald eine starke Anziehungskraft auf naturverbundene und erholungssuchende Menschen aus.

Sonntag, 16. Juli 2023

Franz Graser

Mehr denn je spricht der Welzheimer Wald naturliebende Wanderer und Radfahrer an. Aber auch Geschichtsinteressierte: Vor knapp 2000 Jahren verlagerte das römische Imperium seine Grenze weit in den Norden. Der Limes-​Verlauf ist an vielen Stellen noch zu sehen. Grundmauern von Türmen und Kastellen sowie Grabenreste begleiten den Wanderer auf dem Limes-​Wanderweg auf Schritt und Tritt.





Die Ehrfurcht vor Baukunst, Kultur und auch Religion der Römer wächst beim Besuch des teils rekonstruierten Kohortenkastells in Welzheim. Die dortigen Limes-​Führer (Cicerones) setzen abenteuerliche Themenführungen in Szene, bei denen die Römerzeit lebendig wird.Seit 2005 sind der Limes und seine Grenzbauten Bestandteil der Liste des UNESCO-​Weltkulturerbes. Empfehlenswert ist deshalb auch ein Besuch im Heimatmuseum Welzheim. Es widmet sich mit einer großen Abteilung der römischen Geschichte. Das ehrenamtlich betreute Museum gleicht einem kleinen Museumsdorf mitten in der Stadt.





Darüber hinaus stellt der Schauort den Ebnisee, das Juwel des Welzheimer Waldes, sowie die Schwäbische Waldbahn vor, auf der die Reisenden ein wenig Eisenbahnromantik atmen können.





Das Ortsporträt zum Welzheimer Wald finden Sie in der Wochenendbelage der Rems-​Zeitung.







