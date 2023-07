Martina Schlude rückt in Gemeinderat Heubach nach

Foto: bri

Bürgermeister Dr. Joy Alemazung hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Heubach Martina Schlude (Bürgerliche Liste) auf die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten verpflichtet. Schlude rückt für den im Mai verstorbenen Stadtrat Karl Grötzinger in das Gremium nach.

Mittwoch, 19. Juli 2023

Benjamin Richter

34 Sekunden Lesedauer



Es ergeben sich dadurch zudem Neubesetzungen von Ausschüssen: So wird Lukas Klotzbücher Mitglied im Bauausschuss, Martina Schlude seine Stellvertreterin. In den Umlegungsausschuss rücken Markus Bretzler als ordentliches Mitglied und Gerd Merinsky als Stellvertreter nach.

Grötzingers Sitz im Abwasserzweckverband „Lauter Rems“ übernimmt Wolfgang Bittermann mit Merinsky als Stellvertreter. Klotzbücher wird Mitglied des Verwaltungsrats des Gewerbeverbands Rosenstein. Im Aufsichtsrat der GEO vertritt Bittermann die Fraktion der Bürgerlichen Liste.

In der Haushaltsstruktur-​Kommission wird Merinsky ordentliches, in der Verbandsversammlung der VG Rosenstein Schlude stellvertretendes Mitglied. Neuer erster Stellvertreter des Bürgermeisters wird Martin Kelbaß.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



315 Aufrufe

138 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen