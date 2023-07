„Miss Germany“ besucht Gottesdienst in Waldhausen

Foto: deondo

Eine Miss in einem Gottesdienst ist selten. Eine Miss Germany eine Rarität. Aber genau diese luden das Waldhauser Pfarrerspaar Ulrike und Lukas Golder mit Kira Geiss zu ihrem traditionellen „Abendgedanken am Fluss“ ein.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Jürgen Widmer

Was aber macht nun eine Miss Germany für die Kirche interessant? Die 21-​jährige Kira Geiss ist gläubig, sozial stark engagiert und auf dem Weg zur Theologin. Mehrere Gründe also für das Pfarrer-​Ehepaar Golder, sie zu ihrem traditionellen Gottesdienst vor den Sommerferien einzuladen.





Was der Glaube für Geiss bedeutet und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Vorgesehen war ein Treffen am Remsmittelpunkt. Da aber mehr Wasser von oben kam als erhofft, verlegte man den ungewöhnlichen Gottesdienst in die Waldhauser Kirche, wo der Remsmittelpunkt in Form eines an die Wand projizierten Fotos präsent war.

