Amtshaus in Iggingen öffnet

Foto: jtw

Die Erwartungen sind hoch, die Vorfreude groß: Am Sonntag, 30. Juli, eröffnet Johannes Zweig im Alten Amtshaus in Iggingen sein Wirtshaus. Von 12 bis 18 Uhr wird er erstmals ganz offiziell dort Gäste bewirten.

Samstag, 29. Juli 2023

Jürgen Widmer

Was der neue Wirt plant und was das Besondere am Amtshaus ist, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Von allen gut abgehangenen Scherzen hat wohl dieser den höchsten Wahrheitsgehalt: Wenn Du ein Lokal eröffnest, dann gehen am Eröffnungstag die Handwerker hinten raus, und vorne kommen die Gäste rein.Ganz so wird es im Amtshaus in Iggingen am Sonntag nicht sein, aber noch gibt es genug Arbeit, damit Anne und Johannes Zimmermann am Sonntag von 12 Uhr an im neuen Wirtshaus die Gäste bewirten können.Wobei die fast aus der Mode gekommene Bezeichnung „Wirtshaus“ ziemlich genau beschreibt, was das „Amtshaus“ sein will. Ein Wirtshaus mit einem echten Wirt, das ein Treffpunkt für das ganze Dorf und das Umland ist. Also genau das, was Iggingen nach dem Ende der früheren Wirtshäuser „Traube“ und „Adler“ gefehlt hat, wie auch Bürgermeister Klemens Stöckle betont.Mit Johannes Zweig glaubt Stöckle den richtigen Wirt für das Unterfangen gefunden zu haben. 3,5 Jahre lang hat der studierte Politiloge und Soziologe im Hofcafé Herdtlinsweiler sich das notwendige Wissen angeeignet, jetzt wagt er sich – unterstützt von seiner Frau Anne, der Familie und Freunden – in die Selbstständigkeit.

