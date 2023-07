Cäcilia Iggingen feierte ein Sommerfest der guten Laune

Das Wochenende stand beim Gesang– und Musikvereins „ Cäcilia“ Iggingen unter dem Motto „Gute Musik und gute Unterhaltung“. Der Verein hatte am Samstag und Sonntag zum Sommerfest bei der Gemeindehalle eingeladen.

Montag, 03. Juli 2023

Franz Graser

Die lokale Rock-​, Pop– und Soul-​Band „Sexy Five and The Magic Horns“ mit dem Bandleader Andreas Knödler hatte am Samstagabend Titel von den 70er-​Jahren bis heute im Programm. Egal ob Tina Turner, Blues Brothers, Donna Summer, Robbie Williams oder Pink: die Partysongs animierten die Gäste zum Mitmachen. Egal ob mit Soul oder funkigen Rock– und Popsongs: die zehnköpfige Band begeisterte das Publikum von Anfang an mit einer großen musikalischen Vielfalt.





Am Sonntag begann der zweite Tag des Festes bereits um 11 Uhr mit der „Blechgsang Wirtshausmusi“. Otto Müller mit seinen Ados mischte natürlich auch mit und sorgte im Zelt für eine ausgelassene Stimmung beim Frühschoppen mit frischen Weißwürsten und kühlem Bier. Auch H#-Mol, das gemeinsame Jugendblasorchester der Ortschaften Horn, Schechingen und Iggingen, trug zur guten Unterhaltung bei.

