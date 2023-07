50 Jahre Ostalbkreis: Ostalbtag in Eschach

Foto: dw

Unglaublich viele Gedanken machte man sich in Eschach als es darum ging, anlässlich des 50. Geburtstages des Landkreises in die Gemeinde auf der Frickenhofer Höhe einzuladen. Die Mühe hat sich gelohnt, wie der Samstag zeigte.

Sonntag, 30. Juli 2023

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Nur der abendliche Regen erforderte eine kleine Programmänderung — trübte aber keineswegs die Stimmung.





Mehr zum Ostalb-​Tag in Eschach lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Das Organisationsteam machte sich bereits im vergangenen Jahr an die Ideensammlung und lud Vereinsvorstände und interessierte Mitbürger zu diversen Sitzungen ein. Das Ergebnis der langen Vorbereitungen konnte sich sehen lassen: Mit allen Sinnen konnten sich die Besucher ein Bild von Eschach machen. Ob sie die verschiedenen Honigsorten schmecken wollten, die Roland Behringer und Uwe Wendt vom Imkerverein Frickenhofer Höhe e.V. anboten, ob sie bei den geführten Besichtigungen auf der Streuobstwiese den Duft von frisch gefallenem Regen aufsogen, oder dem Chorgesang lauschten, der bei einem Gospel Workshop unter Leitung von Katrin Häcker aus den Räumen im Rathaus erklang – wohin sich die Besucher auch wandten, überall wurden sie bereits erwartet.

