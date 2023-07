Sommerfest beim Musikverein Heuchlingen

Foto: astavi

Alles hat gepasst zum Start des Sommerfests beim Musikverein Heuchlingen. Noch bis einschließlich Montag gibt’s familiäre Stimmung bei guter Musik und leckerem Essen.

Sonntag, 30. Juli 2023

Thorsten Vaas

Schon zum Start am Samstagabend um 19 Uhr sorgten die Musikerinnen und Musiker aus Heuchlingen für beste Unterhaltung zum Start in die Sommerferien. Weiter geht’s am Sonntagmorgen um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst im Festzelt, danach ist Frühschoppen mit dem Musikverein Mögglingen angesagt. Ab 14.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Heuchlingen, abends ab 18 Uhr der Musikverein Leinzell. Natürlich gibt’s Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Am Montag ist Kindertag. Ab 15 Uhr dürfen sich die Kleinen auf der Spielwiese so richtig austoben, während es sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Unterhaltung gutgehen lassen können.

