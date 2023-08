Kidstown in Heubach: Tag der offenen Tür

Mit der Versteigerung endete die zweiwöchige Kinderspielstadt in der Heubacher „Stellung“. Trotz widriger Wetterbedingungen zeigten sich die Macher vom Stadtjugendring zufrieden.

Freitag, 11. August 2023

Sarah Fleischer

Die Produktivität in den Betrieben war dank geregeltem Tagesablauf hoch: „Die Kinder bekamen täglich Arbeit zugelost. In allen Jobs war der Lohn gleich, es galt: Wer viel arbeitet, verdient viel“, erzählten die Betreuer Stephen und Lukas.



Kidstown verfolgt durch das realitätsnahe Spielszenario pädagogische, kulturelle und politische Bildungsziele.







Welches Fazit die Betreuer ziehen und wie die Versteigerung ablief, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



141 Kinder und Jugendliche hatten in der Kidstown, begleitet von fast 50 Betreuenden, gelebt und gearbeitet. Dabei fielen verschiedene Produkte an, die am letzten Tag versteigert wurden, bezahlbar in Spielstadt-​Währung „Ostalbeuro“.

