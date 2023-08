Mit dem Ostalbwanderer zu den Klingen im Schwäbischen Wald

Foto: Markus Weber/ostalbwanderer.de

Der Schwäbische Wald ist berühmt für seine märchenhaften Klingen und Täler. Im heutigen Ausflugstipp besuchen wir zwei besonders faszinierende Klingen bei Kaisersbach und als besonderes Highlight eine Sommerrodelbahn!

Samstag, 12. August 2023

Franz Graser

Wir starten unsere Wanderung im Tal der Blinden Rot südöstlich von Kaisersbach und steigen durch den Wald hinauf zum Ski– & Rodelzentrum Kaisersbach. Am Skihang befindet sich den Sommer über eine 650 Meter lange Rodelbahn. In der Edelstahlrinne saust man mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde den Hang hinunter, bevor man unten mitsamt dem Schlitten wieder nach oben befördert wird. Kinder ab acht Jahren dürfen die Bahn allein nutzen, jüngere Kinder müssen mit einem Erwachsenen rodeln. In jedem Fall ist es ein Riesenspaß!





Nach der Rodeltour laufen wir oberhalb der Blinden Rot zu zwei der schönsten Klingen des Schwäbischen Waldes: wir besuchen die Hägeles– und die Brunnenklinge. Bereits seit 1969 stehen die Klingen, die sich tief in das Keupergestein eingegraben haben unter Naturschutz. Auf einem gut ein Kilometer langen Rundweg kommen wir zuerst an die Hägelesklinge, benannt nach dem Fahnenflüchtigen Johannes Hägele (1806 – 1859), der sich dort vor württembergischen Landjägern jahrelang verborgen hielt.





Die Felsformationen der Klingen laden zum Klettern und Besteigen ein, auch einige kleinere Höhlen gehören zu den Klingen. Anschließend geht es entlang des Wasserlaufes zurück an die Blinde Rot und nach einem kurzen Fußmarsch zum Parkplatz. Dort, am Wanderparkplatz Täle erwartet uns ein großer Grillplatz mit einer Kneippanlage und viel Platz zum Spielen.







Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de

