Kunstschaufenster Heubach: Ausstellung von Rüdiger Daub

Foto: heub

Das Kunstschaufenster in der ehemaligen Metzgerei Schurr in der Hauptstraße 60 wurde umgestaltet. Ausgestellt werden aktuell Werke von Rüdiger Daub.

Dienstag, 15. August 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer











Welche Werke im Kunstschaufesnter zu sehen sind und wie lange die Ausstellung noch läuft, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Rüdiger Daub (geb. 1944 in Königsberg/​Bayern) erlernte ab 1961 in Fürth das Handwerk des Schaufenstergestalters und war in diesem Beruf in Heidelberg, Berlin, Heilbronn, Welzheim und Schwäbisch Gmünd bis 1974 tätig. Danach folgte ein Studium an der Hochschule Schwäbisch Gmünd in Kunst, Deutsch und Philosophie und die Berufstätigkeit als Grund– und Hauptschullehrer. Seit 1972 ist er Mitglied im Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Württemberg und war an Ausstellungen im In– und Ausland beteiligt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



465 Aufrufe

118 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen