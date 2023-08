Kletter-​AG am Rosenstein-​Gymnasium kraxelt zu Europas höchstgelegener Hütte

Mit dem 4554 Meter hohen Punta Gnifetti im schweizerisch-​italienischen Monte-​Rosa-​Massiv erreicht die Kletter-​AG des Rosenstein-​Gymnasiums Heubach nach vier Versuchen in einem Zeitraum von zehn Jahren ihr langersehntes Ziel.

Donnerstag, 17. August 2023

Im Rahmen verlängerter Projekttage machten sich Coralie Andorf, Yolanda Bader, Smilla Husung, Noah Kager, Mia Kmoch und Ferdinand Krieger auf die Fahrt ins italienische Lystal im Piemont.

Hoch motiviert, bestens trainiert und durch Anschaffungen der Schule im Rahmen des Projekts „Lernen mit Rückenwind“ technisch perfekt ausgerüstet, bezogen die jungen Alpinisten im 2375 Meter hoch gelegenen Rifugio Gabiet ihr erstes Quartier.

Nach mehreren Touren zur Akklimatisierung wurde das Gipfelteam aus den stärksten Teilnehmern bestimmt. Ihm gehörten Coralie Andorf, Noah Kager, Mia Kmoch und Ferdinand Krieger an.

In der Rifugio Gnifetti (3647 Meter) fing die Nachtruhe nach einem italienischen Vier-​Gänge-​Menü bereits kurz nach neun Uhr an, denn der Plan für den Gipfeltag sah ein Aufstehen schon um drei Uhr vor. So wollte man dem Gros der Seilschaften zur Standardzeit um fünf Uhr zuvorkommen.





Seit 2013 versuchten unterschiedliche Gruppen immer wieder, diesen Gipfel im Monte-​Rosa-​Massiv zu besteigen. Doch Stürme, Schneefall und dichter Nebel hatten ein ums andere Mal zum Ausweichen auf kleinere Gipfelziele zwischen 4100 und 4300 Metern Höhe gezwungen.

