Rosensteingymnasium erfolgreich bei Schülerwettbewerb

Bildung: Schülerinnen und Schüler des Rosenstein-​Gymnasiums waren erfolgreich beim Schülerwettbewerb des Landtages. 41 Preisträgerinnen und Preisträger bekamen ihre Urkunden überreicht.

Donnerstag, 17. August 2023

Sarah Fleischer

Die Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Geschichtsklasse 9b sowie die beiden Deutschkurse aus Kursstufe 1 und 2 von Oberstudienrat Bernhard Degen konnten beim Schülerwettbewerb zahlreiche Preise für sich erkämpfen. Schulleiter Christoph Huber und der Heubacher Bürgermeister Joy Alemazung überreichten die Buchpreise und natürlich die begehrten Urkunden. Man könne stolz darauf sein, dass so viele der eingesendeten schriftlichen Arbeiten vom Rosenstein-​Gymnasium Preise bekommen hätten, so Degen.Die Landeszentrale für politische Bildung bietet seit über 60 Jahren jährlich diesen Wettbewerb an. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Interesse der Schüler an Politik zu wecken.

